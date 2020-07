Cassa integrazione, a marzo e aprile ne ha fatto uso oltre la metà delle imprese. Ha riguardato il 40% dei dipendenti del privato (Di mercoledì 29 luglio 2020) oltre la metà delle imprese italiane ha fatto uso della Cassa integrazione per Covid nei mesi di marzo e aprile. La Cig ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato, producendo per l’imprenditore un risparmio di circa 1100 euro per lavoratore presente in azienda. Lo riporta lo studio ‘Le imprese e i lavoratori in Cassa integrazione Covid nei mesi di marzo e aprile‘, effettuato dalla Direzione centrale studi e ricerche dell’Inps in collaborazione con la Banca d’Italia. In media, ogni lavoratore in Cig-Covid ha subito una riduzione oraria di 156 ore, il 90% ... Leggi su ilfattoquotidiano

