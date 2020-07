Caso Paciolla, Di Maio chiama la ministra degli Esteri colombiana (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Caso di Mario Paciolla, il volontario Onu originario del Rione Alto morto in Colombia, è ancora avvolto nel mistero. E’ ora sul giallo indaga anche il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Secondo quanto si apprende il ministro, nella giornata di ieri, avrebbe chiamato la sua omologa colombiana, Claudia Blum Capurro De Barberi. A quest’ultima ha ribadito che da parte del Governo italiano ci si aspetta piena collaborazione delle Autorità colombiane con i loro corrispettivi italiani. A cui, la ministra, ha assicurato l’assoluta trasparenza delle indagini, nonché la massima cooperazione degli investigatori latini verso quelli italiani. “E’ ... Leggi su anteprima24

paolinab : RT @clatorrisi: Della morte di #MarioPaciolla in Italia si parla troppo poco. E invece sono in tanti a chiedere verità e giustizia per un c… - _Arlon : RT @clatorrisi: Della morte di #MarioPaciolla in Italia si parla troppo poco. E invece sono in tanti a chiedere verità e giustizia per un c… - robecuom : RT @clatorrisi: Della morte di #MarioPaciolla in Italia si parla troppo poco. E invece sono in tanti a chiedere verità e giustizia per un c… - SergioZ01 : RT @clatorrisi: Della morte di #MarioPaciolla in Italia si parla troppo poco. E invece sono in tanti a chiedere verità e giustizia per un c… - ManekiStra : RT @clatorrisi: Della morte di #MarioPaciolla in Italia si parla troppo poco. E invece sono in tanti a chiedere verità e giustizia per un c… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Paciolla Caso Paciolla, Di Maio chiama la ministra degli Esteri colombiana anteprima24.it Morte Mario Paciolla, Di Maio: “Bisogna arrivare presto alla verità”

Giustizia e verità per Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu, 33 anni, morto in circostanze misteriose in Colombia lo scorso 15 luglio. Lo chiede la famiglia, lo chiedono gli amici, lo chi ...

Mario Paciolla: perché ai media non interessa? C’è un patto del silenzio tra governi e ONU?

Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...

Giustizia e verità per Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu, 33 anni, morto in circostanze misteriose in Colombia lo scorso 15 luglio. Lo chiede la famiglia, lo chiedono gli amici, lo chi ...Con la denuncia precisa del corrispondente dell’ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell’assassinio in Colombia di Mario Paciolla assum ...