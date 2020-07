Caso McCann, la polizia cerca il corpo in un giardino di Hannover (Di mercoledì 29 luglio 2020) La polizia, con l’aiuto delle ruspe e dei cani, sta perquisendo un giardino della città tedesca di Hannover, alla ricerca del corpo di Madeleine McCann, scomparsa nel 2007 in Portogallo. Lo ha confermato Julia Meyer, portavoce della procura di Braunschweig: gli investigatori sono sul posto da lunedì, e sistemano le possibili prove in sacchetti di plastica. Alcuni indossano l’inconfondibile tuta bianca della polizia scientifica, altri conducono le ricerche insieme ai cani. «La procedura si sta svolgendo in relazione alle nostre indagini su Maddie McCann», ha affermato Meyer, parlando con l’Associated Press. Ma ha spiegato di non poter fornire ulteriori dettagli, e ha aggiunto che la polizia «ha ancora bisogno di un po’ di tempo per concludere l’operazione». Leggi su vanityfair

