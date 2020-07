Caso Consip, l’ex ministro Luca Lotti rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ex ministro dello Sport Luca Lotti e l’ex generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia, accusati di rivelazione del segreto d’ufficio nell’ambito di un filone del Caso Consip. Per questa accusa il pm Mario Palazzi aveva chiesto il non luogo a procedere, decisione però non condivisa dal giudice Nicolò Marino. Già lo scorso anno la Procura aveva chiesto l’archiviazione ma il gip Gaspare Sturzo aveva invece disposto ulteriori indagini. A Lotti, ex sottosegretario di Matteo Renzi, viene contestato ancora una volta di aver rivelato a Luigi Marroni, ex amministratore delegato dell’azienda che gestisce gli appalti pubblici, ... Leggi su ilfattoquotidiano

