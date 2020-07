Caso camici, trovati i 25mila mancanti nella sede del cognato di Fontana: sequestrati dalla Guardia di Finanza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dai primi riscontri della Gdf è completa la partita di circa 25 mila camici, ieri sequestrati alla Dama spa, l’azienda di cui è amministratore delegato Andrea Dini, cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, entrambi tra gli indagati dalla Procura di Milano per frode in pubblica fornitura. I camici, ora custoditi come corpo del reato in un magazzino nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, costituiscono il lotto non consegnato della fornitura ad Aria, centrale d’acquisto della Regione Lombardia, di 75 mila pezzi che l’azienda che detiene il marchio Paul&Shark, ha trasformato in corso d’opera in donazione per rimediare al ‘pasticciò venuto a galla per via del conflitto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - LegaSalvini : Fontana: polemiche sterili, la verità verrà a galla, i 50mila camici sono costati zero a Regione. - Agenzia_Ansa : Caso #camici: perquisizioni della Finanza nella sede della #Dama spa #ANSA - 16_opamp : E NIENTE LA COSA ORAMAI è FATTA !!! E PENSATE che @ItaliaViva NON HA VOTATO LA MOZIONE DI SFIDUCIA A FONTANA !!!!… - antonel52837259 : RT @carlosibilia: Abbiamo dieci domande per Attilio #Fontana sul caso camici. Gli italiani meritano di essere governati da persone competen… -