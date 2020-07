Caso camici in Lombardia, le incongruenze di Fontana: il conto in Svizzera non era “dormiente” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le contraddizioni del Caso camici nelle dichiarazioni di Fontana Emergono nuove incongruenze sul “Caso camici” in Lombardia dopo le dichiarazioni di Fontana rilasciate a Repubblica, evidenziate dallo stesso quotidiano. Il governatore della Regione è accusato per frode in pubbliche forniture dopo l’acquisto di 75mila camici da parte di Aria (la centrale di acquisti della Regione Lombardia) all’azienda del cognato di Fontana, Andrea Dini, trasformato in donazione in seguito alle rivelazioni di Report sul legame di parentela tra Fontana e Dini, e dopo il tentativo del governatore di “risarcire” il cognato per il mancato guadagno con un ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia… - LegaSalvini : Fontana: polemiche sterili, la verità verrà a galla, i 50mila camici sono costati zero a Regione. - Agenzia_Ansa : Caso #camici: perquisizioni della Finanza nella sede della #Dama spa #ANSA - AnnaMar74773335 : RT @MarceVann: I militari della Gdf, stanno effettuando perquisizioni presso la Dama spa, l'azienda di cui è ad Andrea Dini, cognato del go… - Poccio_1 : RT @GrillinoDoc: Arraffone ed evasore #FontanaDimettiti #LegaLadrona -

Ultime Notizie dalla rete : Caso camici Caso camici: perquisizioni Gdf in sede Dama spa Il Sole 24 ORE Caso camici, Fontana: «Non tollero che si dubiti su mia integrità»

«Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riferendo nell’Aula del Consiglio regionale dopo le ...

Caso camici in Lombardia, finanza perquisisce la Dama spa, società del cognato di Fontana

La guardia di finanza di Milano sta effettuando delle perquisizioni nella sede della società Dama spa, della quale è titolare Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontan ...

«Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riferendo nell’Aula del Consiglio regionale dopo le ...La guardia di finanza di Milano sta effettuando delle perquisizioni nella sede della società Dama spa, della quale è titolare Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontan ...