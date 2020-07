Casellati: la scuola riapra per tutti, da Governo responsabilità (Di mercoledì 29 luglio 2020) "La scuola, a settembre deve riaprire per tutti, senza se e senza ma. Il Governo deve farsi carico delle proprie responsabilità, non delegarle ai Presidi o alle famiglie, con il rischio di creare inaccettabili discriminazioni tra studenti di serie A e studenti di serie B. Ricordiamoci che la scuola non e' solo didattica davanti a un computer. E' il luogo della formazione umana e sociale dei nostri ragazzi. Investiamo nella scuola reale - statale, paritaria e anche privata - che e' fatta di aule, di relazioni, di interazione, confronto e dialogo quotidiano tra studenti e docenti". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, nel corso della cerimonia del Ventaglio, a Palazzo della Minerva. Leggi su agi

