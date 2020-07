Carnevali su Bogà: ” 40 milioni per lui sono pochi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carnevali parla di Bogà Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha risposto in maniera secca ai microfoni di Sky in merito al futuro di Jeremie Bogà. … L'articolo Carnevali su Bogà: ” 40 milioni per lui sono pochi” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Salvato95551627 : RT @NCN_it: IL #NAPOLI VUOLE JEREMIE #BOGA. #CARNEVALI SPARA ALTO: «40 MILIONI SONO TROPPO POCHI» - napolista : Carnevali (Sassuolo): “Quaranta milioni per Boga? Sono troppo pochi” Ha risposto così a Sky Sport, l’amministratore… - NCN_it : IL #NAPOLI VUOLE JEREMIE #BOGA. #CARNEVALI SPARA ALTO: «40 MILIONI SONO TROPPO POCHI» - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Napoli vuole Boga. Carnevali: '40 milioni? Sono troppo pochi' - cmdotcom : #Carnevali avvisa il #Napoli: '40 milioni per #Boga non bastano. Col #Barcellona...' -