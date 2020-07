Carnevali: «40 milioni per Boga? Sono pochi» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole. STAGIONE – «Sarà una soddisfazione portare a termine quanto di buono abbiamo fatto in questo periodo così difficile». Boga – «40 milioni per Boga Sono pochi. Ha un valore superiore». BARCELLONA – «Monchu è un giovane del Barcellona, ne stiamo parlando con loro. Si tratta di un ragazzo promettente sul quale abbiamo interessi già dalla scorsa stagione. Noi stiamo attenti a questi ragazzi, e fa parte di un discorso che abbiamo col Barcellona». Leggi su ... Leggi su calcionews24

