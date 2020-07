Carlo Verdone fotografo del cielo, domani al museo Madre di Napoli l’anteprima della mostra (Di mercoledì 29 luglio 2020) Del Verdone medico mancato, capace di fare diagnosi e consigliare farmaci agli amici, si sa quasi tutto. In pochi invece erano a conoscenza della passione dell’attore e regista romano per la fotografia. Una passione tenuta nascosta al grande pubblico da Verdone e che ora Elisabetta Sgarbi, direttrice de La Milanesiana, festival di arti e saperi giunto alla ventunesima edizione, ha deciso di portare alla luce allestendo una mostra, Carlo Verdone, nuvole e colori, la cui anteprima si tiene domani sera al museo Madre di Napoli dove rimarrà esposta fino al 1° novembre. Negli scatti del Verdone fotografo, tutti rivolti verso il cielo, ripresi per lo ... Leggi su ildenaro

HankHC91 : RT @LaMilanesiana: 'Ci dev'essere qualcosa legato alla fuggevolezza del momento, alla bellezza di un attimo che spinge a puntare l'occhio v… - LaMilanesiana : 'Ci dev'essere qualcosa legato alla fuggevolezza del momento, alla bellezza di un attimo che spinge a puntare l'occ… - Notiziedi_it : Roma, bagno di folla per Carlo Verdone al Palo della morte: “Oggi Enzo andrebbe a Ibiza” - s_piumarta : RT @lucarallo: Uno dei miei film preferiti è il capolavoro del 1981 “Bianco, rosso e Verdone” con la mitica Sora Lella ed un magistrale Car… - agentidiviaggio : RT @lucarallo: Uno dei miei film preferiti è il capolavoro del 1981 “Bianco, rosso e Verdone” con la mitica Sora Lella ed un magistrale Car… -