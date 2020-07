Carlo e Diana, 39 anni fa il loro matrimonio da «favola» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Era il 29 luglio 1981, quando una timida e poco più che ventenne Diana Spencer camminava lungo la navata della St Paul Cathedral. In un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri. Ad aspettarla all’altare, il principe Charles Philip Arthur George, erede al trono della Gran Bretagna. A guardarli, oltre 750 milioni di telespettatori in mondovisione e 600 mila sudditi accorsi nelle strade della capitale britannica. Il primo royal wedding in mondovisione, il matrimonio più importante del secolo. Leggi su vanityfair

Tracciare le rotte del gossip estivo seguendo i costumi da bagno di Lady Diana, lo sport preferito dei paparazzi di fine 900. Quando Lady Diana, già divorziata dal principe Carlo (e soprattutto dalla ...

Il 29 luglio di 39 anni fa le nozze reali tra Carlo di Inghilterra e lady Diana Spencer. La cronaca dell’inviata del Corriere della Sera ...

Tracciare le rotte del gossip estivo seguendo i costumi da bagno di Lady Diana, lo sport preferito dei paparazzi di fine 900. Quando Lady Diana, già divorziata dal principe Carlo (e soprattutto dalla ...