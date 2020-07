Carlo d’Inghilterra e la principessa Diana si sposavano oggi, 39 anni fa (Di mercoledì 29 luglio 2020) All’asta le foto inedite delle nozze di Lady Diana sfoglia la gallery La principessa arrivò nella Glass Coach, la carrozza dorata scortata da sei militari a cavallo e accompagnata dal padre John. E dal momento in cui scese a terra, il volto timido incorniciato da un velo prezioso e da una tiara scintillante, seguita da un lunghissimo strascico, l’importanza storica dell’evento fu chiara a tutti: quello di Diana Spencer avrebbe cambiato per sempre la storia – e il look – dei Royal Wedding. Leggi anche ... Leggi su iodonna

