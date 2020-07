Carabinieri Piacenza, l’inchiesta si allarga: “Altri sapevano quello che succedeva” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Si allarga l’inchiesta sui Carabinieri della caserma Levante di Piacenza. Durante gli interrogatori con i militari arrestati, parla il maggiore Stefano Bezzeccheri: “Altri Carabinieri sapevano”. Nuovi dettagli emergono dalla maxi inchiesta che vede coinvolti i Carabinieri di Piacenza, accusati di spaccio, estorsione, truffa, lesioni personali aggravate e persino tortura. Dopo sei mesi di indagini, è … L'articolo Carabinieri Piacenza, l’inchiesta si allarga: “Altri sapevano quello che succedeva” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

