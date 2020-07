Carabinieri Piacenza, dalla candidatura con Forza Nuova alla difesa degli immigrati: chi è Emanuele Solari, legale di Peppe Montella (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La mia storia politica è notoria. Non c’entra assolutamente niente con questo caso. Faccio un lavoro che ritengo sacro, l’avvocato penalista, e chi associa la mia storia politica a questo caso o al mio assistito è in vigliacca malafede”. Emanuele Solari, legale di Giuseppe Montella, l’appuntato di Piacenza considerato al vertice della “squadra” di militari che taglieggiava i pusher con violenze e minacce mentre favoriva altri spacciatori, si difende dalle parole di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova che era accanto a lui quando ha tentato la corsa a sindaco di Piacenza e che oggi condanna la sua decisione di difendere il carabiniere. E risponde a chi vede l’ombra della destra eversiva ... Leggi su ilfattoquotidiano

