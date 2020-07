Carabinieri Piacenza. ‘Calabresi, pezzi grossi’: l’ombra delle ‘ndrine dietro a fornitore droga. Coinvolta la Dda. Bezzeccheri: “Altri sapevano” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Calabresi”, “pezzi grossi”. Così l’appuntato dei Carabinieri della caserma Levante di Piacenza, Giuseppe Montella, considerato dai pm il vertice del “sistema criminale” fatto di falsi arresti, spaccio di droga e tortura, definiva gli interlocutori di Daniele Giardino, secondo l’accusa il fornitore di stupefacente al gruppo di militari dell’Arma. Così, adesso, a interessarsi al caso è anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che, ricevuta una parte degli atti dal Procuratore Grazia Pradella che guida le indagini, stanno approfondendo i canali di rifornimento della droga emersi nell’inchiesta ‘Odysseus’ che ha portato nei giorni scorsi al sequestro della caserma e all’arresto di ... Leggi su ilfattoquotidiano

CarloStagnaro : Sulla vicenda dei #carabinieri di #Piacenza, le domande giuste le fa @chiccotesta su @ilfoglio_it: in che modo le c… - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - ilfoglio_it : I vertici dei Carabinieri invece di farsi distrarre dalle conformistiche dichiarazioni di stima dovrebbero domandar… - PieraBelfanti : Ora la Procura sta indagando su legami con la ndrangheta - malapunta : RT @fattoquotidiano: Carabinieri Piacenza. ‘Calabresi, pezzi grossi’: l’ombra delle ‘ndrine dietro a fornitore droga. Coinvolta la Dda. Bez… -