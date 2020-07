Carabinieri di Piacenza, parla la trans: “Sono tutti gay. Io sieropositiva, non volevano protezioni” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Piacenza, 29 lug – Nuove ombre sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza finita sotto sequestro dopo che è stato scoperchiato il vaso di Pandora dei vergognosi crimini commessi dai militari coinvolti. Torture, spaccio, arresti illegali, estorsioni, false attestazioni, festini con droga e escort – alcune delle quali trans – tenute sotto ricatto dai militari stessi. Proprio una di loro, Francesca, ha denunciato cosa succedeva entro le mura della Levante affermando di essere stata più volte minacciata dagli ormai tristemente noti esponenti dell’Arma, fino alle percosse fisiche. “Un puttanaio” In una recente intervista a Radio Capital, Francesca è stata in grado di fornire altri scabrosi particolari sui festini in questione. «Il responsabile è il ... Leggi su ilprimatonazionale

