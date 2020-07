Carabinieri di Piacenza, l’ex di Montella e la denuncia insabbiata per stalking. E ora indaga l’antimafia: droga da big della ‘ndrangheta (Di mercoledì 29 luglio 2020) È stata la fidanzata dell’appuntato Giuseppe Montella – l’uomo che, secondo l’inchiesta ‘Odysseus’, che ha portato nei giorni scorsi al sequestro della caserma della stazione Levante di Piacenza e all’arresto di sei militari, diceva «stanno tutti sotto la mia cappella. C’ho in pugno i Carabinieri» e che si sentiva il leader dell’associazione a delinquere che nella caserma Levante a Piacenza arrestava e malmenava pusher stranieri. Sandra (il nome è di fantasia) e Giuseppe sono stati insieme il 2012 e il 2013. «Peppe, Falanga e Salvo (gli appuntati scelti arrestati una settimana fa, ndr) me li ricordo bene, erano sempre insieme, come fratelli. Si scambiavano anche le donne… si ... Leggi su open.online

CarloStagnaro : Sulla vicenda dei #carabinieri di #Piacenza, le domande giuste le fa @chiccotesta su @ilfoglio_it: in che modo le c… - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - ilfoglio_it : I vertici dei Carabinieri invece di farsi distrarre dalle conformistiche dichiarazioni di stima dovrebbero domandar… - valentinadigrav : RT @Corriere: Piacenza, l’inchiesta si allarga«Altri carabinieri sapevano» - momasaniello : RT @a_meluzzi: Il cambio dei capi delle Forze Armate 2021 sullo sfondo del caso Piacenza -