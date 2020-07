Carabinieri arrestati Piacenza, ministro Lamorgese: “Minato presidio di legalità” (Di mercoledì 29 luglio 2020) "È un episodio incredibile, che ha minato quello che era un presidio di legalità che invece è diventato lo spettro di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti a forze di polizia". Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese parlando da Sorbolo (Parma), ha commentato così l'inchiesta sulla caserma Levante dei Carabinieri di Piacenza. La vicenda, dice il ministro, è un episodio che però non può "minare una grande istituzione come l'Arma" (GLI INTERROGATORI - LE INTERCETTAZIONI). Leggi su tg24.sky

fanpage : 'Il maresciallo e gli altri carabinieri erano dei depravati, facevamo sesso di gruppo a go-go, fantasie erotiche mo… - fattoquotidiano : PIACENZA / L'ESPOSTO SCOMPARSO Il comportamento dei militari fu raccontato da una trans in questura. Via agli accer… - LaStampa : Emanuele Solari detto negli ambienti neofascisti piacentini “il camerata”. - CasariniR : RT @OGiannino: Di bene in meglio, ehhh - andal68 : RT @Tg3web: L'inchiesta sugli abusi e le violenze nella caserma Levante di Piacenza. Gli interrogatori di garanzia hanno fornito un primo q… -