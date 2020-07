Capelli: tutti gli sbagli che facciamo e come prendersene cura in estate. (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo sappiamo: tra mare, attività all’aperto e temperature da svenimento l’estate è il periodo in cui ci dimentichiamo di curare i Capelli. Lasciarli selvaggi è la soluzione? Non c’è niente come l’arrivo dell’estate per farci scordare tutte le beauty routine che seguiamo invece scrupolosamente durante l’inverno. Il sole, il mare e l’aria aperta ci fanno dimenticare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

erdryck : —>di quello che ti strappi i capelli (tipo Donnarumma vs Empoli su retropassaggio bucato) Inoltre c’è da rimarcare… - Michewolf : Dai raga su. Negli anni ‘80 tutti avevano: pantaloni a vita alta, tailleur con le spalline giganti, fuseau fucsia,… - PolpettaDiCapo : RT @sereferiali: come cazzo fate a uscire bone nelle foto al mare porca troia io sembro una scappata di casa con i capelli tutti al vento e… - annalisa_artist : Perfect? No thanks!! Realtà vs pubblicità... Non tutti i giorni siamo perfett* come spesso la pubblicità mostra:… - flavia1977 : Eh sì tutti noi notiamo il tuo taglio di capelli perché il nostro mondo ruota intorno a te. #ioete -

Bellezza etica +17% in due anni. Trattamenti bio, cruelty free e vegani

Il comparto capelli è quello che registra il maggiore – e costante – incremento di prenotazioni con prodotti naturali, preferiti da chi ha un cuoio capelluto sensibile e irritabile: + 23% in soli due ...

Diciottenne scomparsa a Carini, la madre: "Aiutatemi a ritrovarla"

Una settimana fa è uscita di casa ma non è più tornata. Anna Maria Sandy Grasso, 18 anni, abita da poco più di un mese a casa dei nonni materni con la madre, a Carini. Lo racconta Anna Cane in un arti ...

