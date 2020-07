Capelli estate 2000, tutti i suggerimenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Capelli ed estate: come gestire una testa matta in vacanza? Questa stagione significa bagni e tanto sole. La protezione va alla pelle di viso e corpo, con SPF ad hoc, ma non bisogna sottovalutare nemmeno Capelli e barba che, sempre bagnati con sale o cloro, potrebbero rovinarsi. Il primo consiglio è di utilizzare sempre un filtro solare specifico per Capelli, soprattutto se si resta a lungo vicino a superfici riflettenti, come quando si sta a bordo piscina. «I balsami protettivi, senza risciacquo, idratano e proteggono, specie quando non ci si pensa, come nelle giornate sotto al sole», ci spiega Valerio Imperiale, titolare di Blues Barber a Firenze. Ricordandosi, dopo ogni bagno in mare o in piscina, di risciacquare i Capelli da salsedine e cloro. Davines, SU MilkPer risolvere ... Leggi su gqitalia

_aasiiaa_ : no aspe ultima domanda: in estate vi asciugate i capelli con il phon o sono l’unica scema? #Tiziaparty - admirehar : prima estate che non sopporto i capelli lunghi ma non ho comunque il coraggio di tagliarli perché poi me ne pento subito - claudia_ch_ch : @chiaralessi Qualche anno fa pidocchi in piena estate. In giardino pettinavo quei capelli infiniti, fradicia di sud… - aufirelove : @endlessocean98 esatto anche io ahah sta in ordine appena lavati i capelli ma già dopo cinque minuti, sopratutto d'estate, è um disastro - gvllvgherr : livello di masochismo: asciugo i capelli con il phon d’estate -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli estate Capelli estate 2020: colori, tagli lunghi medi corti, acconciature The Italian Times Alessandra Amoroso inarrestabile: successo a Battiti Live, si gode l’estate da single

Per Alessandra Amoroso è un momento d’oro, almeno sul versante professionale: la cantante è una delle protagoniste della stagione, grazie al suo tormentone estivo, e anche una delle grandi stelle di B ...

Kitty Spencer, l’estate super chic (e italiana) della nipote di Lady Diana… in attesa del matrimonio

Stessi occhi azzurri e capelli biondi della zia. Passione per i look griffati e per il nostro Paese. Dove forse è in cerca di una bella location per le nozze con il fidanzato sessantenne e milionario.

Per Alessandra Amoroso è un momento d’oro, almeno sul versante professionale: la cantante è una delle protagoniste della stagione, grazie al suo tormentone estivo, e anche una delle grandi stelle di B ...Stessi occhi azzurri e capelli biondi della zia. Passione per i look griffati e per il nostro Paese. Dove forse è in cerca di una bella location per le nozze con il fidanzato sessantenne e milionario.