Caos commissioni. Maggioranza battuta al Senato, tensioni per la mancata elezione di Grasso (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo il Caos al Senato, con la Maggioranza battuta per ben due volte sul rinnovo delle presidenze delle commissioni, la tensione si sposta alla Camera, dove l'incidente si concretizza in commissione Giustizia, con l'elezione a sorpresa di Catello Vitiello di Iv al posto del nome scelto dalla Maggioranza, il pentastellato Perantoni. Ed esplode il malessere dei 5 stelle, che minacciano di non voler votare a favore del renziano Luigi Marattin alla guida della commissione Finanze. Tanto che, viene riferito, almeno una decina di deputati M5s sarebbero stati spostati e 'trasferiti' in altre commissioni per evitare ulteriori incidenti. Mentre i vertici Iv alla Camera si sono affrettati a fare pressing su Vitiello affinché si dimettesse. ... Leggi su agi

