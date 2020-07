Caos commissioni, M5S ko. Giustizia e Agricoltura vanno alla Lega (Di mercoledì 29 luglio 2020) "La maggioranza è in frantumi, è completamente saltato l'inciucio 5Stelle-Pd" dice il leader della Lega Matteo Salvini di fronte alla Caporetto dei pentastellati dopo il Caos commissioni a Palazzo Madama. In Senato il Movimento Cinque Stelle ha perso la commissione Agricoltura - la cui presidenza viene confermata alla Lega - e la commissione Giustizia dove il senatore leghista Andrea Ostellari è stato confermato presidente. Bocciato il nome di Pietro Grasso proposto dalla maggioranza. La disfatta avrebbe creato scompiglio fra i parlamentari M5s. Alcune fonti riferiscono di ira contro i direttivi dei gruppi: "Siamo davanti a una Caporetto e devono rassegnare le dimissioni" è il ... Leggi su iltempo

