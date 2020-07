Caos banchi e organici. E il movimento «Priorità alla scuola» torna in piazza il 26 settembre (Di mercoledì 29 luglio 2020) A 46 giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico nella pandemia tutto è in alto mare e la tempesta è in arrivo. A cominciare dall’epopea dei banchi, con o senza rotelle: 2.019.230 banchi tradizionali nuovi di zecca e oltre 400 mila «innovativi» – cioè quelli che serviranno da autoscontro in classe, dovranno essere prodotti e consegnati entro il prossimo 12 settembre, due giorni prima della prima campanella fissata il 14. Una manciata di giorni dopo gli istituti dovranno richiudere di nuovo … Continua L'articolo Caos banchi e organici. E il movimento «Priorità alla scuola» torna in piazza il 26 settembre ... Leggi su ilmanifesto

msgelmini : Il ministro #Azzolina in Aula non ha dato risposte al Paese. Per le famiglie e per gli studenti non ci sono ancora… - AnStorti : @xFister Per me è anche lui di mezzo. I 5S fanno così da sempre, non prendono mai una posizione certa. Poi metti ch… - UBrignone : RT @msgelmini: Il ministro #Azzolina in Aula non ha dato risposte al Paese. Per le famiglie e per gli studenti non ci sono ancora certezze… - Profilo3Marco : RT @msgelmini: Il ministro #Azzolina in Aula non ha dato risposte al Paese. Per le famiglie e per gli studenti non ci sono ancora certezze… - vpthevoice : E anche in questa crisi i luoghi di educazione e cultura i più penalizzati. I musei le biblioteche gli archivi rima… -