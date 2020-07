Canale 5: Beautiful va in pausa da lunedì 3 a lunedì 24 agosto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Canale 5. La soap opera america Beautiful va in vacanza dal 3 al 24 agosto. Al suo posto un doppio appuntamento con Una Vita. Arrivano le ultime news riguardanti le puntate inedite, in Italia, di Beautiful. La soap opera regina di Canale 5, infatti, andrà in pausa estiva a partire da lunedì prossimo, 3 agosto … Leggi su 2anews

antonellaa262 : Canale 5. La soap opera america Beautiful va in vacanza dal 3 al 24 agosto. Al suo posto un doppio appuntamento con… - Tristan__esdpv : Ascolti tv daytime Canale 5 del 27 luglio 2020: sempre alla grande il blocco soap. Beautiful soap più vista in spet… - __martinaaa___ : ma a quest'ora fanno cento vetrine su canale 5 Mi vengono in mente i pomeriggi passati con mia nonna, guardavamo pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Canale Beautiful Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2020 ComingSoon.it Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2020

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 luglio 2020.

Ascolti tv analisi 27 luglio: Riondino travolge Canale5. Battiti suona Porro e il ciclone Elodie stronca Lévy e Salvini

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano raggiunge il 22,6%, staccando Una moglie bellissima, con la coppia Pieraccioni/Torrisi al 9,4%. Sul terzo gradino per ascolti, ma sul secondo per share il d ...

Anticipazioni e Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 luglio 2020.Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano raggiunge il 22,6%, staccando Una moglie bellissima, con la coppia Pieraccioni/Torrisi al 9,4%. Sul terzo gradino per ascolti, ma sul secondo per share il d ...