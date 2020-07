Campania, il coronavirus torna a far paura: mai così tanti contagi da aprile. I nuovi focolai (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Campania il coronavirus torna a far paura. E a dirlo sono i dati: nella sola giornata di ieri il bollettino dell’Unità di Crisi riportava il numero di 29 casi di Covid-19 in 24 ore. Non succedeva dal mese di aprile. Campania, il coronavirus torna a far paura: indice di trasmissibilità Rt superiore a 1 … L'articolo Campania, il coronavirus torna a far paura: mai così tanti contagi da aprile. I nuovi focolai Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - Agenzia_Ansa : #DeLuca: '#Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare i morti'. Il Presidente della Campania attacca: 'Noi… - occhio_notizie : Ora la Campania non può abbassare la guardia - LiberaMil : RT @fanpage: Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” -