Campania by Night: ad Ischia per omaggiare Giorgio Albertazzi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – Campania by Night arriva ad Ischia per rendere omaggio ad un grande protagonista del cinema e del teatro internazionale, Giorgio Albertazzi. A quattro anni dalla sua scomparsa la Regione Campania, attraverso la Scabec, in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno, l’associazione Terra e il Museo Archeologico di Pithecusae, partecipa alla realizzazione della quarta edizione di “Giorgio Albertazzi. Per Sempre”: tre giorni d’iniziative ed eventi dedicati alla memoria del poliedrico artista che anche sull’isola d’Ischia seppe regalare momenti indimenticabili. Dal 30 luglio al 1 agosto proprio nel Museo Archeologico di Pithecusae di Villa ... Leggi su anteprima24

TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Campania by night: al Real sito di Carditello la Nona Sinfonia di Beethoven - - fattidinapoli : Campania by Night ad Ischia per celebrare l’arte di Giorgio Albertazzi. Recital di Cristin... - - Napoliflash24 : Campania by night: al Real sito di Carditello la Nona Sinfonia di Beethoven - - Napolitanteam : Campania by night, mercoledì 29 luglio a Carditello: l'Orchestra e il coro del teatro San Carlo -… - IulianoLorenza : 'Campania by Night' a Carditello con l'Orchestra del San Carlo - -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Night ‘Campania by Night’ a Carditello con l’Orchestra del San Carlo ExPartibus La Reggia di Carditello si illumina con i maestri del Teatro San Carlo

Continua Campania by Night, la rassegna di aperture straordinarie dei luoghi della cultura campani, voluta e promossa dalla Regione Campania attraverso Scabec - Società Campana Beni Culturali. Protago ...

Campania by Night al Real Sito di Carditello

NAPOLI – Appuntamento al Real sito di Carditello con uno degli eventi di punta di Campania by Night la rassegna culturale promossa dalla Regione Campania e realizzata dalla Scabec nei siti e nelle are ...

Continua Campania by Night, la rassegna di aperture straordinarie dei luoghi della cultura campani, voluta e promossa dalla Regione Campania attraverso Scabec - Società Campana Beni Culturali. Protago ...NAPOLI – Appuntamento al Real sito di Carditello con uno degli eventi di punta di Campania by Night la rassegna culturale promossa dalla Regione Campania e realizzata dalla Scabec nei siti e nelle are ...