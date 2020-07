Campania. Bonus famiglia 500 euro, approvato V elenco: la data per ritirare i soldi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Campania. Si comunica che, a partire da sabato 1 agosto, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – V Blocco, allegati A e A1 del DD n. 497 del 21/07/2020, si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato. Si ricorda di rispettare tutte le prescrizioni di cui … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

