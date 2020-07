Campania, altri 19 nuovi contagi (su quasi 1700 tamponi) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Regione Campania ha fornito il consueto bollettino dei contagi sul territorio. Oggi sono 19 i nuovi casi di Covid. Sono stati riscontrati su un totale di 1689 tamponi. Il numero di positivi, in Campania, continua a crescere. Il totale arriva così a 4974. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 19 tamponi del giorno: 1.689 Totale positivi: 4.974 Totale tamponi: 327.787 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 4 Totale guariti: 4.132 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

fattoquotidiano : IL RITORNO DEI VOLTAGABBANA Si salvi chi più. Campania, Toscana, Puglia: alla vigilia delle urne si moltiplicano i… - Open_gol : «Se Codogno fosse stata in Campania, non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni» Il dicorso completo di… - fanpage : ?? ULTIM'ORA 31 casi di Coronavirus nel salernitano - Notiziedi_it : Covid in Campania, altri 19 positivi nelle ultime 24 ore: il totale dei contagiati sale a ?4.974 - napolista : Campania, altri 19 nuovi contagi (su quasi 1700 tamponi) Il numero di positivi, in Campania, continua a crescere. I… -