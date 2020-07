Campania, allerta meteo: ondata di caldo africano fino a sabato nelle seguenti città (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ancora ondata di caldo in Italia. Tutto il Paese è nella morsa dell’afa. La colonnina di mercurio è salita in modo importante nelle scorse ore. E quest’anno c’è anche la difficoltà della mascherina necessaria per contenere la diffusione della pandemia. Campania, allerta meteo: caldo africano nelle prossime ore In Campania è scattata l’allerta meteo per … L'articolo Campania, allerta meteo: ondata di caldo africano fino a sabato nelle seguenti ... Leggi su teleclubitalia

ObiettivoN : Allerta meteo: dalle 12 di oggi ondata di calore in Campania - - cronacacaserta : Allerta per caldo estremo. Temperature prossime ai 40 gradi - Notiziedi_it : Allerta della Protezione Civile, in Campania ondata di calore da domani - Notiziedi_it : Ondate di calore in Campania, da domani allerta meteo - Notiziedi_it : Campania, allerta caldo: temperatura fino a 7 gradi oltre la media estiva -

Ultime Notizie dalla rete : Campania allerta Allerta della Protezione Civile, in Campania ondata di calore da domani La Repubblica Caldo infernale in città, temperatura percepita di 38 gradi: la situazione

È oggi il fatidico giorno dell’ondata di calore in Campania. Settantadue ore di allerta, che inizieranno a partire dalle 12. Le previsioni meteo parlano di temperature massime superiori alla media sta ...

La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: “Potrebbe essere l’inizio di una seconda ondata”

La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: "Potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata" Dopo un periodo di relativa calma nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 633 nuovi casi di ...

È oggi il fatidico giorno dell’ondata di calore in Campania. Settantadue ore di allerta, che inizieranno a partire dalle 12. Le previsioni meteo parlano di temperature massime superiori alla media sta ...La Germania trema, 633 nuovi casi in 24 ore: "Potrebbe essere l'inizio di una seconda ondata" Dopo un periodo di relativa calma nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 633 nuovi casi di ...