Caldo, Coldiretti: “SOS campagne tra siccità e nubifragi, nell’estate 2020 oltre 7 eventi estremi ogni giorno” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Italia nella morsa tra afa e temporali in una estate segnata fino ad ora da 7 eventi estremi in media ogni giorno tra ondate di calore, nubifragi e grandinate che hanno duramente colpito le coltivazioni agricole. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su dati ESWD in relazione all’ultima ondata di Caldo africano con temperature fino a 43 gradi ma anche nubifragi che hanno colpito a macchia di leopardo il nord Italia. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più ... Leggi su meteoweb.eu

