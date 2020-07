CALDO AFRICANO porta fino a 45 gradi in Spagna. Ora in arrivo su Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Negli ultimi giorni il CALDO intenso si è scatenato su parte dell’Europa Occidentale, con la lingua rovente africana che si è fatta sentire principalmente sulla Penisola Iberica e sul sud della Francia, con temperature che hanno raggiunto e anche superato i 40 gradi. Le temperature massime del 26 luglio in Europa, con il grande CALDO in Spagna.Il cupolone AFRICANO ha portato una prima intensa fiammata rovente. Sugli scudi troviamo la Spagna, dove i valori più elevati si sono raggiunti domenica 26 luglio: la colonnina di mercurio si è spinta fino a ben +44.7°C nella località di Écija, in Andalusia nella provincia di Siviglia. Non si è trattato di un picco così isolato, visto che ... Leggi su meteogiornale

