Calciomercato Sassuolo – Per il centrocampo si guarda di nuovo alla scuola Barcellona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dato l’ottimo campionato disputato, il Sassuolo guarda al futuro con ottimismo, e forte della strategia di puntare su giovani di talento, oltre a qualche nome di esperienza. La dirigenza neroverde, con De Zerbi in panchina, sembra direzionata a non smobilitare la rosa che si è ben comportata nell’annata che sta per concludersi, salvo qualche eccezione. Occhi sulla cantera del Barcellona Visti i buoni risultati conseguiti e gli ottimi rapporti con la dirigenza blaugrana, molto probabilmente continueranno gli affari con il Barcellona: dopo il trasferimento di Kevin Prince-Boateng e l’acquisto di Marlon, che si è trasferito in neroverde nel 2018 proveniente proprio dal Barcellona, su quest’asse potrebbe concretizzarsi un altro trasferimento relativo ad un giovane ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo punta il capitano del Barcellona B #Monchu: la situazione - SkySport : Il Sassuolo punta un giovane talento del Barcellona - interliveit : #Inter, #Sensi verrà riscattato: ufficialità possibile a metà agosto - sscalcionapoli1 : CdM - Accordo totale con Boga: superato il Borussia, si tratta col Sassuolo #calciomercato - UgoBaroni : RT @SkySport: Il Sassuolo punta un giovane talento del Barcellona -