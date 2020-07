Calciomercato Palermo, Castagnini stregato da Pezzella: ecco i club di B sul gioiello della Roma. Il sosia di Pjanic… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Acume, lungimiranza, sopraffina sensibilità calcistica.Intuito e visione prospettica da vero talent-scout che si conciliano con un background dirigenziale di comprovato rilievo. Renzo Castagnini, attuale direttore sportivo del Palermo, ha sciorinato nel corso della sua lunga ed intensa parabola professionale una naturale e virtuosa propensione a captare le stimmate del talento puro in giovani calciatori ancora agli albori del loro percorso di formazione tecnico-tattica. Una dote innata, che conferisce di scrutare, in modo profondo e capillare, quanto ampio e roseo può essere l'orizzonte, tra le pieghe di una postura, un gesto tecnico, un movimento senza palla.Le modalità di reazione ad un errore, la maturità nel gestire la paternità di una giocata vincente o comunque decisiva, la predisposizione a ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Castagnini stregato da Pezzella: ecco i club di B sul gioiello della #Roma. Il sosia di Pj… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, Castagnini stregato da Pezzella: ecco i club di B sul gioiello della #Roma. Il sosia di Pj… - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, Castagnini stregato da Pezzella: ecco i club di B sul gioiello della #Roma. Il sosia di Pj… - sportli26181512 : Entella, pres. Gozzi: 'Boscaglia al Palermo? Troveremo una soluzione': Conquistata con 90' d'anticipo la certezza d… - citynowit : “Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma soprattutto da quella di mister Toscano ” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Così come la Champions, anche l’Europa League sta per ricominciare e anche alcune squadre italiane sono coinvolte. L’urna di Nyon ha deciso mesi fa la prossima avversaria europea per la Roma: i giallo ...