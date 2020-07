Calciomercato Juventus – Milik, c’è l’accordo. Il Napoli spera di cederlo altrove (Di mercoledì 29 luglio 2020) Calciomercato Juventus – È ormai cosa fatta l’accordo con Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli ha detto sì alla proposta arrivata dal club bianconero e che lo vedrebbe tornare agli ordini di Maurizio Sarri dopo la comune esperienza partenopea. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare di vestire la maglia juventina. Ora il club piemontese deve trattare col Napoli. Calciomercato Juventus – Milik, c’è l’accordo. Il Napoli spera di cederlo altrove La Juventus ha chiuso l’accordo di massima per la firma di Arek Milik. Il club bianconero darà al giocatore i 4,5 milioni di ... Leggi su giornal

Il calcio d’inizio di Cagliari Juventus è previsto per oggi, mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 21,45. La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1. Ma come ...Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha replicato con un post su Twitter alle parole shock di Marco Tardelli, candidato Presidente dell'AIC, il quale ha giustificato la Juventus in merito ...