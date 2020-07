Calcio, ecco ‘piano Marshall’: pronti 1.5 mld di dollari di aiuti dalla FIFA. I dettagli (Di mercoledì 29 luglio 2020) 1,5 miliardi di dollari disponibili per la comunità calcistica, incluso il Calcio professionistico maschile, femminile e giovanile, attraverso un sistema di sovvenzioni e prestiti combinati in base a rigorosi requisiti di conformità.È questo il piano di aiuti al Calcio approvato in queste ore dal consiglio di presidenza della FIFA a seguito della crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione Coronavirus. Ogni federazione beneficerà di un sussidio da 1 milione di dollari per proteggere e riavviare il Calcio e altri 500.000 dollari specifici per il Calcio femminile durante la terza fase. Saranno inoltre disponibili per le società affiliate prestiti senza interessi ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : #Inter, ecco #Conte: 'La #Juve è la migliore, guardiamo a loro' - Mediagol : Calcio, ecco ‘#pianoMarshall’: pronti 1.5 mld di dollari di aiuti dalla #FIFA. I dettagli - Mediagol : Calcio, ecco 'piano Marshall': pronti 1.5 mld di dollari di aiuti dalla FIFA. I dettagli - tuttonapoli : Tardelli giustifica la Juve, Pistocchi attacca: 'Ecco perché il nostro calcio è ridotto così!' - apetrazzuolo : FIFA - Coronavirus, ecco il 'Piano Marshall': 1,5 miliardi di dollari per aiutare il calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio ecco Calcio, ecco il "Piano Marshall" della Fifa: pronti 1.5 miliardi di euro per aiuti Corriere dello Sport Città di Varese Serie D, definito lo staff tecnico. Alessandro Cortinovis è il vice di Sassarini

Il Città di Varese prosegue con gli annunci: dopo quelli dei calciatori Scampini e Lillo, oggi è stato annunciato lo staff che affiancherà David Sassarini durante la stagione. Il vice è Alessandro Cor ...

Lazio Brescia streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A

Dove vedere Lazio Brescia in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Lazio Brescia: dove vederla in tv La partita di Serie A ...

Il Città di Varese prosegue con gli annunci: dopo quelli dei calciatori Scampini e Lillo, oggi è stato annunciato lo staff che affiancherà David Sassarini durante la stagione. Il vice è Alessandro Cor ...Dove vedere Lazio Brescia in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Lazio Brescia: dove vederla in tv La partita di Serie A ...