Calciatore del Siviglia positivo al coronavirus. Gli spagnoli affronteranno la Roma in EL (Di mercoledì 29 luglio 2020) coronavirus, Calciatore del Siviglia positivo al test. Gli spagnoli affronteranno la Roma in occasione degli Ottavi di Europa League. Il coronavirus torna nel mondo del calcio, con il Siviglia che ha comunicato che un giocatore è risultato positivo al test per la ricerca per il nuovo virus. Il Siviglia affronterà la Roma in occasione degli Ottavi di Europa League, e quasi certamente il Calciatore, del quale non è stato comunicato il nome, non prenderà parte alla sfida. La notizia arriva a poche ore di distanza la comunicazione del Real Madrid, che aveva fatto sapere che Mariano era risultato positivo al Covid. Anche ... Leggi su newsmondo

