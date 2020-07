Cagliari-Juventus, Zenga: “Il mio futuro nelle mani di Giulini. Vi svelo cosa ho detto a Buffon” (Di giovedì 30 luglio 2020) Vittoria di prestigio per il Cagliari che batte la Juventus.Sul campo della Sardegna Arena è andata in scena la sfida tra il Cagliari e la Juventus, che si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata di Serie A: a vincere sono stati i padroni di casa con il risultato di 2 a 0 grazie ai gol di Gagliano e Simeone.Al termine del match il tecnico dei sardi, Walter Zenga, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto: "È la miglior partita come punteggio, perché la Juve è campione d'Italia. Questo fa morale per tutti, noi abbiamo giocato anche altre partite con lo stesso piglio, la stessa attenzione. Noi avevamo trovato la quadra con Rog, Nandez e ... Leggi su mediagol

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - DNAJUVE1897 : RT @BiancoNero1905: Il Cagliari ferma la Signora #Juve #ForzaJuve - Alejand42285235 : RT @DeportesTotal8: 15’ En Serie A *Cagliari 1-0 Juventus Gagliano *Torino 1-0 Roma Berenguer *Firoentina 0-0 Bologna -