Cagliari-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari-Juventus si gioca oggi 29 luglio alle 21.45 alla Sardegna Arena. In campo rossoblù e bianconeri per il match valido per la 37^ giornata di Serie A. In cerca di riscatto i padroni di casa dopo una serie di risultati non felicissimi. I campioni d'Italia, invece, vogliono confermarsi al top anche in vista della Champions League.Cagliari-Juventus, le probabili formazionicaption id="attachment 998739" align="alignnone" width="681" Cagliari-Juventus (getty images)/captionPadroni di casa che dovrebbero scendere in campo con Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis in difesa. Faragò, Birsa e Ionita in mezzo al campo. Gaston Pereiro che agirà da trequartista alle spalle di Simeone e Joao Pedro. La ... Leggi su itasportpress

tancredipalmeri : Sconfitte della Juventus: 4. Sconfitte dell'Inter: 4. La differenza sono 5 pareggi in più dell'Inter (per dinamica… - ItaSportPress : Cagliari-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi - - forumJuventus : #CagliariJuve, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo in avanti. Cuadrado… - Juve1897no : RT @ilpalloneraccon: CAGLIARI - JUVENTUS - Calcio_Casteddu : C'è ancora tempo per votare il vostro undici di #CagliariJuventus ?? - -