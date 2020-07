Cagliari-Juventus, Simeone: “Segnare a Buffon grandissima gioia” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Buffon lo stimo tantissimo fin da piccolo, è un grandissimo giocatore ed è una bella persona. Sono contento perché segnargli è una grandissima gioia. E alla fine gli ho chiesto la maglia perché per me è una cosa molto importante averla”. Lo ha dichiarato l’attaccante del Cagliari Giovanni Simeone a margine della vittoria per 2-0 contro la Juventus. “Ora sono più tranquillo, durante la quarantena ho lavorato e per me è stato un periodo per migliorare e per diventare sempre più forte – ha aggiunto l’attaccante rossoblù, quest’oggi a segno nel 2-0, ai microfoni di Dazn -. Se mi ispiro a Diego Costa e Morata? Studio i movimenti di questi due attaccanti e durante la quarantena ho imparato ... Leggi su sportface

