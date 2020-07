Cagliari-Juventus, Sarri ne lascia a casa parecchi e convoca 8 giovani dell’U23: c’è Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus vola a Cagliari con la certezza di aver già conquistato il nono scudetto consecutivo, arrivato dopo il successo ottenuto contro la Sampdoria domenica scorsa. Valerio Pennicino/Getty ImagesPer questo motivo, sono molte le defezioni nella lista dei convocati di Maurizio Sarri, che lascia a casa Chiellini, De Ligt, Danilo e Ramsey. C’è invece Cristiano Ronaldo, ancora a caccia di nuovi record in questa stagione, insieme a lui ben 8 giovani dell’Under 23 bianconera, con Muratore e Coccolo indiziati a partire dal primo minuto. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, ... Leggi su sportfair

DiMarzio : #Juventus, i convocati per #Cagliari: ampio turnover per Sarri - forumJuventus : #CagliariJuve, oggi ore 21,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-3-3 con Bernardeschi, Higuain e Ronaldo in avanti. Cuadrado… - tancredipalmeri : Sconfitte della Juventus: 4. Sconfitte dell'Inter: 4. La differenza sono 5 pareggi in più dell'Inter (per dinamica… - giusepp75548399 : cagliari juventus spero in un 4-0 per la juve e zero gol ronaldo - kupaleon : RT @DiMarzio: #Juventus, la probabile formazione contro il #Cagliari -