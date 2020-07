Cagliari-Juventus, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alla “Sardegna Arena”, Cagliari-Juventus si sfidano nel match valido per il 37° turno di Serie A: le probabili formazioni della partita La “Sardegna Arena” apre il sipario a Cagliari-Juventus, match valido per la 37^ giornata di Serie A. Il campionato è ormai agli sgoccioli e la gara ha quasi il sapore di un’amichevole. I bianconeri sono freschi di scudetto conquistato grazie alla vittoria contro la Sampdoria. I sardi hanno raggiunto l’obiettivo salvezza. Due assenza importanti per parte: Rabiot e Nandez, entrambi out per squalifica. Possibile chance per qualche ragazzo della Primavera, soprattutto in ottica bianconera, con Sarri pronto ad un turnover per ritrovare le energie in vista del ritorno ... Leggi su zon

