Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus: Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

