Cagliari-Juventus, la critica di Sarri: “Calendario? Forse è il caso di schierare tutta l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sesta sconfitta stagionale per la Juventus.Dopo aver conquistato il nono scudetto consecutivo, una Juventus senza motivazioni e con la testa alla sfida contro il Lione in Champions League è scesa sul campo della Sardegna Arena per affrontare il Cagliari in occasione della trentasettesima giornata di Serie A. I padroni di casa hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Gagliano e Simeone.Al termine del match il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:"Il dato dei gol subiti ci può preoccupare, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, a livello di motivazione e determinazione è una partita ... Leggi su mediagol

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - DNAJUVE1897 : RT @BiancoNero1905: Il Cagliari ferma la Signora #Juve #ForzaJuve - Alejand42285235 : RT @DeportesTotal8: 15’ En Serie A *Cagliari 1-0 Juventus Gagliano *Torino 1-0 Roma Berenguer *Firoentina 0-0 Bologna -