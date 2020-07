Cagliari-Juventus: incendio appiccato nei pressi della Sardegna Arena (Di mercoledì 29 luglio 2020) Durante la sfida tra Cagliari e Juventus è stato appiccato un incendio nei pressi della Sardegna Arena, più precisamente sui cumuli di spazzatura dal quartiere di Sant’Elia. Allo stadio è arrivato il fumo e la puzza di bruciato, ma a quanto pare non ha disturbato i protagonisti della sfida della 37° giornata di Serie A che hanno continuato indisturbati, tant’è che l’arbitro non ha fermato la contesa. Al momento è ancora sconosciuta l’identità di chi ha appiccato l’incendio. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - simba290 : cagliari vs juventus LIVE! see here: - juvemyheart : RT @unfair_play: La Juventus ha deciso che se non sarà Ronaldo a raggiungere Immobile, saranno gli attaccanti del Cagliari. #CagliariJuve… -