Cagliari-Juventus: Gagliano segna il gol del vantaggio dei sardi (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luca Gagliano porta il Cagliari in vantaggio dopo otto minuti nella sfida interna contro la Juventus. Nella sfida del 37° turno di Serie A 2019/2020, i sardi vanno in rete con una bellissima azione. Lo spunto nasce da uno spunto di Joao Pedro che allarga per Faragò. Il traversone del 24 naviga per tutta l’area, il pallone dal lato destro viene rimesso in mezzo dove Gagliano ruba il tempo a tutti e batte Buffon sbloccando la gara. Leggi su sportface

