Cagliari-Juventus, furia Sarri: “La Lega ci ha creato problemi, sabato forse gioca l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Se abbiamo pagato la stanchezza? I problemi ce li ha creati anche la Lega: siamo l’unica squadra in Europa che fa 5 partite in 12 giorni e vediamo se sabato sarà il caso di schierare l’U23”. Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri a margine della sconfitta contro il Cagliari per 2-0. “Il dato delle troppe reti subite ci può preoccupare ma la partita di stasera no – ha spiegato Sarri ai microfoni di Dazn -. Veniamo da un campionato vinto 68 ore fa ed è chiaro che a livello di determinazione e motivazione è una partita atipica e va presa per quella che è. Ma è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida”. E ancora: “Il palleggio in queste situazioni non ... Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - RaiSport : #Calcio, i gol della 37ª giornata #SerieA ? ?? - BADDESTBOI0 : RT @TheEuropeanLad: 2-0 Cagliari. Giovanni Simeone doubles the lead against Juventus. -