Cagliari-Juventus, fumo e puzza di bruciato alla Sardegna Arena (Di mercoledì 29 luglio 2020) fumo e puzza di bruciato alla Sardegna Arena mentre di gioca la partita di serie A Cagliari-Juventus. Tutta colpa di un incendio appiccato da ignoti sui cumuli di spazzatura dal vicini quartiere di ... Leggi su leggo

juventusfc : KICK-OFF! | #FINOALLAFINE, per onorare la prima trasferta da Campioni d'Italia 2019/2020! DAI RAGAZZI! LIVE… - goal : GOAL! Juventus are two down after a rocket from Giovanni Simeone! Cagliari 2-0 Juventus #CagliariJuve - goal : GOAL! Juventus are behind inside 10 minutes! Cagliari 1-0 Juventus #CagliariJuve - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Sarri post #CagliariJuve: 'La Lega ci ha penalizzati col calendario, vedremo se con la Roma sarà il caso di fare una sce… - kakyuds : FULL TIME: #SerieA: CAGLIARI 2 vs 0 JUVENTUS. [8’ Luca Gagliano 45+2’ Giovanni Simeone] #CagliariJuve -