Cagliari-Juventus e Fiorentina-Bologna, dalle 21.45 La Diretta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cagliari-Juventus I sardi, che hanno vissuto un finale di stagione davvero povero di risultati, vengono dalla sconfitta casalinga con l'Udinese dello scorso turno e contano al momento 42 punti in ... Leggi su leggo

DiMarzio : #Juventus, i convocati per #Cagliari: ampio turnover per Sarri - DiMarzio : #Juventus, la probabile formazione contro il #Cagliari - tuttosport : #CagliariJuve, la probabile formazione di #Sarri - Palvinismo1 : Cagliari-Juventus finirà 1-3,me lo ha segnalato il mio amico scommettitore Gianluigi da Carrara?? - MadMonkey95 : RT @_Bitw_10: Cagliari - Juventus 3-1, buffon mi ha mandato un messaggio poco fa ?? -

La Juventus di Maurizio Sarri affronterà il Cagliari di Walter Zenga, in occasione della trentasettesima giornata della Serie A 2019/2020. I bianconeri hanno già matematicamente conquistato lo ...Lazio - Brescia è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 29 luglio alle ore 19:30 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - ...