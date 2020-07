“Caciottaro!”. Stefano De Martino nella bufera: l’ex di Belen travolto dagli insulti. Tutto per una foto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stefano De Martino, basta una sola foto per sollevare il polverone delle polemiche. Apparentemente innocua, la foto pubblicata di recente dal conduttore più discusso degli ultimi tempi ha destato non pochi sospetti al punto da scatenare una vera e propria bufera. Il motivo si può dedurre dalle parole che accompagnano lo scatto. Una foto bella, senza ombra di dubbio, ma la didascalia criptica un po’ meno, al punto da non ricevere il consenso pubblico. Stefano De Martino, ormai da settimane al centro di un gossip che sembra non volersi arrestare per via della rottura da Belen Rodriguez, prova a rifarsi un’immagine pubblica ma sembra puntualmente fallire.



