Buster Keaton, le pioniere sovietiche, il director’s cut di «Gomorra» (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo – in Fino all’ultimo respiro – i protagonisti del manifesto della trentaquattresima edizione del Cinema Ritrovato, a Bologna dal 25 al 31 agosto. Il film di Godard, in versione restaurata, è in programma fra i 400 titoli del festival che celebra il suo sessantesimo anniversario. «Fino a due mesi fa fare il festival ci sembrava impossibile», ha detto il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli ieri, alla presentazione del programma del 2020. E … Continua L'articolo Buster Keaton, le pioniere sovietiche, il director’s cut di «Gomorra» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Bologna, 29 luglio 2020 - Luci spente in sala: è tempo de Il Cinema Ritrovato che, per la sua 34esima edizione, mette in cartellone 400 film, in 7 sale cinematografiche e 3 arene all’aperto; il tutto ...

nuovi documentari e cine-concerti in piazza Maggiore con l’Orchestra del teatro Comunale di Bologna per ‘The General’ di Buster Keaton e la partitura ritrovata del capolavoro tedesco ‘Sylvester’, ...

